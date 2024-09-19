Продолжаются работы по реконструкции очистных сооружений в Дубне

«Главное, что работы начались. Когда всё завершат – это будет праздник для города», - это слова Галины Михайловны Фадеевой.

Сейчас она - председатель левобережного совета ветеранов Дубны, а когда-то работала на очистных. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров пригласил её, а также других ветеранов, представителей Общественной палаты и депутатов на встречу с подрядчиком, который проводит масштабную реконструкцию комплекса очистных сооружений.

Строители уже завершают подготовительные работы: обустроен городок для рабочих, организовано временное подключение энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Сделано всё, чтобы можно было трудиться и в зимний период.