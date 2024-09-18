Принимаются заявки на участие в программе стипендий ОИЯИ

18.09.2024 | 11:57 655 ОИЯИ
ОИЯИ открывает прием заявок на участие в международном конкурсе для стипендиатов JINR Fellowship Programme. Программа стипендиатов ОИЯИ дает возможность молодым талантливым ученым и опытным исследователям принять участие в научных проектах Объединенного института.

Реализация приоритетных проектов Института создает уникальные возможности для научных исследований, которые участники Программы стипендиатов ОИЯИ смогут использовать с максимальной для себя пользой.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 октября 2024 года. Подробную информацию о программе и вакансиях можно найти по ссылке.

 
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