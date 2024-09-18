Принимаются заявки на участие в программе стипендий ОИЯИ

ОИЯИ открывает прием заявок на участие в международном конкурсе для стипендиатов JINR Fellowship Programme. Программа стипендиатов ОИЯИ дает возможность молодым талантливым ученым и опытным исследователям принять участие в научных проектах Объединенного института.
Реализация приоритетных проектов Института создает уникальные возможности для научных исследований, которые участники Программы стипендиатов ОИЯИ смогут использовать с максимальной для себя пользой.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 октября 2024 года. Подробную информацию о программе и вакансиях можно найти по ссылке.