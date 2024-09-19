Полицейские в Дубне провели информационную акцию «Госуслуги – это просто, быстро и доступно!»

19.09.2024 | 17:33 731
Сотрудники ОМВД Дубны провели информационную акцию «Госуслуги – это просто, быстро и доступно!». Мероприятие направлено на популяризацию государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде.

В ходе беседы участковые уполномоченные полиции разъяснили преимущества Единого портала и перечень предоставляемых услуг по линии МВД, которые возможно получить удаленно.

Полицейские акцентировали внимание граждан на том, что получение госуслуг в электронном виде позволяет значительно экономить время, затрачиваемое на дорогу и очереди, а также позволяет получить услугу из любого места, где есть Интернет.

В завершение мероприятия гражданам были вручены тематические брошюры.

 
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