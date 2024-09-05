Опыт ОЭЗ «Дубна» по созданию индустриальных парков применит Ивановская область

05.09.2024 | 13:21 883 ОЭЗ "Дубна"
ОЭЗ «Дубна» посетила делегация Ивановской области. Цель визита – изучение опыта ее управляющей компании по строительству собственной инфраструктуры и созданию в Подмосковье государственных индустриальных парков нового типа.

В состав делегации вошли первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Ольга Шереметьева и начальник управления промышленности и инвестиций региона Ольга Федосеева.

Делегацию принял генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он поделился перспективами развития индустриальных парков нового типа в Подмосковье и ответил на вопросы, касающиеся создания подобных площадок в Ивановском регионе.

В ходе визита представители Ивановской области посетили инновационно-технологический центр «Менделеев» и расположенное здесь фармацевтическое предприятие резидента ОЭЗ компании «Алтегра».

 
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