На проспекте Боголюбова состоялась первая осенняя встреча жителей с представителями Администрации Дубны

04.09.2024 | 18:57 1 018 Администрация Дубны
3 сентября состоялась встреча представителей Администрации Дубны с жителями одного из самых густонаселённых кварталов Большой Волги - "Выездная администрация" прошла во дворе дома №43 по проспекту Боголюбова.

Основная просьба, которая была озвучена дубненцами и депутатом Сергеем Сидоренко на встрече – это обустройство на ныне существующем пустыре сквера с лавочками, беседкой и озеленением. Глава Дубны Максим Тихомиров пообещал решить вопрос с представителями управляющей компании.

Был вопрос и о возможности оборудовать рядом спортплощадку – но эта задача уже в работе, планируеся полностью обновить и сделать доступным для всех жителей стадион на территории школы №2.

Что касается благоустройства Сквера имени Журавлёва, то его должны завершить до конца ноября текущего года.

 
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