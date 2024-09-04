На проспекте Боголюбова состоялась первая осенняя встреча жителей с представителями Администрации Дубны

3 сентября состоялась встреча представителей Администрации Дубны с жителями одного из самых густонаселённых кварталов Большой Волги - "Выездная администрация" прошла во дворе дома №43 по проспекту Боголюбова.
Основная просьба, которая была озвучена дубненцами и депутатом Сергеем Сидоренко на встрече – это обустройство на ныне существующем пустыре сквера с лавочками, беседкой и озеленением. Глава Дубны Максим Тихомиров пообещал решить вопрос с представителями управляющей компании.
Был вопрос и о возможности оборудовать рядом спортплощадку – но эта задача уже в работе, планируеся полностью обновить и сделать доступным для всех жителей стадион на территории школы №2.
Что касается благоустройства Сквера имени Журавлёва, то его должны завершить до конца ноября текущего года.