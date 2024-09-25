На паромной переправе через Канал имени Москвы в Дубне построят пункты автоматического взимания платы

Пункты оборудуют высокоскоростными шлагбаумама, аналогичными тем, что установлены на платных автотрассах, автоматами приема всех видов платежей, светофорами, турникетами, указателями и информационными экранами. Тем не менее, также будут дежурить администраторы.

Будет предусмотрено сразу по две полосы для въезда и выезда транспорта, а также две полосы для прохода пешеходов. Автоматическая система будет различать автомобили по высоте. Если ниже 2,1 метра, то это — легковушка, если выше — то грузовик и автобус. От этого параметра зависит тарификация.

На создание комплекса выделят почти 8 миллионов рублей. Точные сроки его введения в эксплуатацию не сообщаются.