На паромной переправе через Канал имени Москвы в Дубне построят пункты автоматического взимания платы

25.09.2024 | 19:38 837
Пункты автоматического взимания платы появятся на обоих берегах Паромной переправы №1 через Канал имени Москвы в Дубне.

Пункты оборудуют высокоскоростными шлагбаумама, аналогичными тем, что установлены на платных автотрассах, автоматами приема всех видов платежей, светофорами, турникетами, указателями и информационными экранами. Тем не менее, также будут дежурить администраторы.

Будет предусмотрено сразу по две полосы для въезда и выезда транспорта, а также две полосы для прохода пешеходов. Автоматическая система будет различать автомобили по высоте. Если ниже 2,1 метра, то это — легковушка, если выше — то грузовик и автобус. От этого параметра зависит тарификация. 

На создание комплекса выделят почти 8 миллионов рублей. Точные сроки его введения в эксплуатацию не сообщаются.

 
Читайте также
Новости
27.09.2024 | 15:11    522
Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Посвящение в пешеходы» в Дубне
В средней общеобразовательной школе №7 Дубны для первоклассников провели «Посвящение в пешеходы».
23.09.2024 | 20:29    656
В 55 раз дубненцы приняли участие в традиционном пробеге памяти академика Векслера
22 сентября в Дубне прошел 55-ый традиционный легкоатлетический пробег памяти академика В.И. Векслера.
24.09.2024 | 20:09    710
Реконструкция спортивного зала в Гимназии №3 вышла на финишную прямую
Уже сейчас можно оценить, каким будет обновлённый спортивный зал Гимназии №3 в Дубне. Ремонт завершён на 85%.