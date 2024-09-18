«Мособлэнерго» завершило первый этап комплекса работ по повышению надежности электроснабжения потребителей Дубны

18.09.2024 | 15:17 594 Мособлэнерго
АО «Мособлэнерго» завершило первый этап работ масштабного комплекса мероприятий, реализуемых для повышения надежности и качества электроснабжения 20 тысяч жителей Левобережной части Дубны.

Специалистами компании завершена реконструкция центральной распределительной подстанции (ЦРПЛ) и строительство кабельных линий напряжением 10 кВ. Мероприятия выполнены в соответствии с разработанным в 2023 году рядом технических решений для перевода нагрузок от ГЭС-191 и подстанции №620 Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) на питающие центры ОЭЗ ТВТ «Дубна».

На сегодняшний момент завершены необходимые технические мероприятия и согласования с вышестоящими электросетевыми организациями по допуску электрообъектов. Энергетики приступили к переводу потребителей Левобережного района на новую схему электроснабжения.

Суммарно энергетики перераспределят около 7,8 МВт мощности электроэнергии. Это также позволит частично снизить существующий дефицит дополнительных мощностей и минимизировать риски отключений потребителей в случае технологических нарушений.

Реализация проекта стартовала в конце 2023 года. АО «Мособлэнерго» выполнило строительство более 10 км кабельных линий напряжением 10 кВ на левом и правом берегах, и реконструкцию центрального распределительного пункта (ЦРПЛ). В ЦРПЛ были смонтированы 3 дополнительные ячейки в распределительном устройстве РУ-10 кВ.

Перевод питания потребителей Левобережного района на сети АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» обеспечивает 2 категорию надежности электроснабжения и в случае наступления непредвиденной ситуации позволит значительно сократить время восстановления нормального электроснабжения большей части потребителей на левобережье Дубны, что является приоритетом в работе АО «Мособлэнерго».

 
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