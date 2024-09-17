Комплекс по производству систем водоочистки воды в Дубне построен более чем наполовину

17.09.2024 | 09:23 849 Госстройнадзор Подмосковья
Резидент ОЭЗ «Дубна» — ООО «Пром Технологии 4.0» —ведет строительство производственного комплекса площадью более 5 тыс. квадратных метров со специальными помещениями и встроенным административно-бытовым корпусом.

Сегодня строительная готовность объектов по оценкам инспекторов Главгосстройнадзора превышает 52%: завершены фундаментные работы, рабочие ведут устройство каркаса здания и наружных стен из сэндвич-панелей. Завершат объект в 4 квартале 2025 года.

Компания-застройщик планирует создавать продукты и технические решения в соответствии с требованиями заказчика. Основные направления — подготовка технической и питьевой воды, очистка сточных вод, переработка и утилизация осадков, создание замкнутого цикла водопользования на промпредприятиях и другое.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 350 млн. рублей, на новом производстве будет создано более 50 новых рабочих мест.

 
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