Группа АДВ и Университет «Дубна» начнут сотрудничество

На встрече шла речь о перспективах сотрудничества, о возможном участии "АДВ" в хакатонах, проводимых Университетом «Дубна», о практиках для студентов и совместных образовательных программах.

«Мы остро ощущаем недостаток в технических кадрах», – отметил на встрече генеральный директор «АДВ Лаборатории» Андрей Клычев.

Организатором встречи выступила выпускница ИСАУ, генеральный директор и кофаундер Adlabs Надежда Шилова. Очень здорово, когда выпускники университета возвращаются в свою альма-матер в качестве партнеров и работодателей.

Группа АДВ – российская коммуникационная группа, объединяющая 23 рекламных агентства, один из крупнейших медиахолдингов России.