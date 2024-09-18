Группа АДВ и Университет «Дубна» начнут сотрудничество

18.09.2024 | 13:56 645 Университет "Дубна"
Состоялась встреча руководителей российской коммуникационной группы "АДВ" и преподавателей Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета "Дубна".

На встрече шла речь о перспективах сотрудничества, о возможном участии "АДВ" в хакатонах, проводимых Университетом «Дубна», о практиках для студентов и совместных образовательных программах.

«Мы остро ощущаем недостаток в технических кадрах», – отметил на встрече генеральный директор «АДВ Лаборатории» Андрей Клычев.

Организатором встречи выступила выпускница ИСАУ, генеральный директор и кофаундер Adlabs Надежда Шилова. Очень здорово, когда выпускники университета возвращаются в свою альма-матер в качестве партнеров и работодателей.

Группа АДВ – российская коммуникационная группа, объединяющая 23 рекламных агентства, один из крупнейших медиахолдингов России.

 
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