Депутаты Госдумы и Мособлдумы проверили ход ремонтных работ в спорткомплексе «Руслан» в Дубне

24.09.2024 | 13:21 632 Администрация Дубны
24 сентября депутат Государственной Думы Ирина Роднина проверила ход ремонтных работ зала борьбы самбо в спорткомплексе «Руслан» в Дубне.

В зале самбо спорткомплекса «Руслан» в Дубне продолжается ремонт. Приводят в порядок стены, потолок, полы. Часть денег была выделена местным бюджетом и часть денег пришла из Московского областного бюджета. Работы завершатся в октябре.

Оценить ход работ 24 сентября приехали депутат Государственной Думы и координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Александр Орлов. В этом году он оказал городу большое содействие в ремонте спортивной инфраструктуры.

Напомним, в прошлом году здесь уже отремонтировали освещение, закупили новые маты.

 
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