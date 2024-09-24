Депутаты Госдумы и Мособлдумы проверили ход ремонтных работ в спорткомплексе «Руслан» в Дубне

В зале самбо спорткомплекса «Руслан» в Дубне продолжается ремонт. Приводят в порядок стены, потолок, полы. Часть денег была выделена местным бюджетом и часть денег пришла из Московского областного бюджета. Работы завершатся в октябре.

Оценить ход работ 24 сентября приехали депутат Государственной Думы и координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Александр Орлов. В этом году он оказал городу большое содействие в ремонте спортивной инфраструктуры.

Напомним, в прошлом году здесь уже отремонтировали освещение, закупили новые маты.