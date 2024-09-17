Четвертая научная школа для учащихся из Египта

Для гостей из Египта были проведены экскурсии на интерактивную выставку «Базовые установки ОИЯИ» и в Лабораторию физики высоких энергий, где ученики познакомились с мегасайенс-проектом NICA. Также были организованы дружеский визит в Физико-математический лицей имени В.Г. Кадышевского и поездка в Москву.

Завершилось мероприятие лекцией директора УНЦ ОИЯИ Дмитрия Каманина, обсуждением итогов школы и перспектив для студентов и молодых ученых в ОИЯИ, вручением сертификатов и памятных подарков участникам.