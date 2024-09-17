Четвертая научная школа для учащихся из Египта

17.09.2024 | 19:29 806 ОИЯИ
С 10 по 14 сентября 2024 г. в Объединенном институте ядерных исследований проходила четвертая Научная школа для слушателей Школьного университета при Академии научных исследований и технологий Египта (ASRT).

Для гостей из Египта были проведены экскурсии на интерактивную выставку «Базовые установки ОИЯИ» и в Лабораторию физики высоких энергий, где ученики познакомились с мегасайенс-проектом NICA. Также были организованы дружеский визит в Физико-математический лицей имени В.Г. Кадышевского и поездка в Москву.

Завершилось мероприятие лекцией директора УНЦ ОИЯИ Дмитрия Каманина, обсуждением итогов школы и перспектив для студентов и молодых ученых в ОИЯИ, вручением сертификатов и памятных подарков участникам.

 
Читайте также
Новости
18.09.2024 | 15:50    892
Сертификат на собственное жильё получил в Дубне ещё один ребёнок, оставшийся без попечения родителей
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил сертификат на жилье дубненцу, оставшемуся без попечения родителей.
17.09.2024 | 20:28    905
В Дубне появился новый фонтан
Во дворе дома № 34 на улице Карла Маркса в Дубне теперь журчат прозрачные струи воды, а вечером включится подсветка.
20.09.2024 | 16:47    609
Глава Дубны встретился с коллективом предприятия «ТехРесурс»
20 сентября на предприятии "Техресурс" глава Дубны Максим Тихомиров осмотрел производство, отметил высокую организованность коллектива, пообщался с жителями Наукограда, которые трудятся здесь.