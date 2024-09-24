Больше тонны гуманитарной помощи и автомобиль "буханку" УАЗ передали дубненские волонтеры мобилизованным

Сбор организовали в местном отделении «Союза женщин России», а участвовали в нём не только жители Наукограда, но и Курской области.

Коробки, наполненные самыми нужными вещами, от термобелья до медикаментов, грузят в машину. Здесь всё, что надо дубненским мобилизованным в это время года. Сбор проходил в штабе местного отделения Союза женщин России с августа. Точкой отчёта стал благотворительный концерт «Zащитникам с любовью», который прошёл на Менделеевской набережной 17 августа.

Запрос поступил от штурмового отряда Ямпольского полка, где находятся мобилизованные из Дубны. Работой по сбору руководила Елена Силантьева, которая возглавляет "Комитет взаимодействия и помощи СВО" местного отделения "Союза женщин России".

"Буханку" же предоставил участник СВО с позывным «Архив» и его отец.