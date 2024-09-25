Беспрецедентный объём работ по подготовке к зиме провели в ОГЭ ОИЯИ

В этом году Институт профинансировал работы в этой области на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Из этих средств около 47 миллионов рублей было направлено на капитальные ремонты и замену 1000 метров водопроводных сетей. Эти работы сейчас продолжаются и развернулись у гостиницы «Дубна» Корпус №3 на улице Московской.

Около 170 миллионов рублей были направлены на капремонт и реконструкцию тепловых сетей - заменили 3000 метров трубопровода, в том числе магистральных труб на улицах Ленинградской и Моховой.

Ведётся большая реконструкция резервного топливного хозяйства Восточной котельной. На эти мероприятия запланировано в этом году более 43 миллионов рублей. Также на 26 миллионов рублей проведена замена и ремонт оборудования обеих котельных: Центральной и Восточной.

Однако, производство тепла и подача воды невозможны без надёжного электроснабжения. Поэтому несколько лет назад дирекцией Института было принято решение о проведении полной реконструкции питающих центров ОИЯИ. В этом году завершена реконструкция подстанции «Дубна», расположенной на площадке ЛФВЭ. В следующем году завершится реконструкция подстанции «Сестра» на площадке ЛЯП.

В настоящий момент замена теплосетей завершена. Проводятся благоустроительные работы к подаче тепла. Объекты ОГЭ ОИЯИ готовы. Замена водопроводных сетей продолжается. Параллельно идёт подготовка к ремонтным работам следующего года.