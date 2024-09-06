Беседы в рамках Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели сотрудники Госавтоинспекции в Дубне

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции ОМВД России по г.о. Дубна капитан полиции Анна Краснова совместно с ребятами из отряда ЮИД «Дорожный патруль» посетили первоклассников школы №7.

С детьми повторили правила перехода проезжей части, разобрали «Дорожные ловушки», которые могут встретиться по пути в школу, учреждение дополнительного образования или домой.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения акцентировала внимание школьников на необходимость использования световозвращающих аксессуаров. А также важной частью беседы стало обсуждение функции ремня безопасности и детского удерживающего устройства во время поездки в автомобиле.