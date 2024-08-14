В Университете "Дубна" прошел сбор средств бойцам на СВО

Менее чем за месяц вместе с другим предприятиями Дубны удалось собрать необходимую сумму.

Не остались в стороне и студенты - они и активисты студенческого патриотического клуба «Молодая Россия» приложили максимум своих сил и стараний, чтобы к моменту отъезда дубненца на фронт передать три маскировочные сети. В начале августа и.о. ректора Андрей Деникин вместе с ребятами передал маскировочные сети военнослужащему.

Андрей Деникин также подчеркнул, что если станции РЭБ будут защищать военных в радиоэфире, то сети помогут скрыть бойцов от врага на земле, учитывая особенности сезона и конкретного участка фронта.