В Университете "Дубна" прошел сбор средств бойцам на СВО

14.08.2024 | 14:31 515 Университет "Дубна"
В Университете "Дубна" прошел сбор средств для подразделения Вооруженных сил России на СВО, где служит дубненец, на приобретение станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гарпия».

Менее чем за месяц вместе с другим предприятиями Дубны удалось собрать необходимую сумму.

Не остались в стороне и студенты - они и активисты студенческого патриотического клуба «Молодая Россия» приложили максимум своих сил и стараний, чтобы к моменту отъезда дубненца на фронт передать три маскировочные сети. В начале августа и.о. ректора Андрей Деникин вместе с ребятами передал маскировочные сети военнослужащему.

Андрей Деникин также подчеркнул, что если станции РЭБ будут защищать военных в радиоэфире, то сети помогут скрыть бойцов от врага на земле, учитывая особенности сезона и конкретного участка фронта.

 
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