В ОЭЗ «Дубна» запустят производство медоборудования

Запланированные инвестиции в реализацию нового проекта составят 30 млн рублей. На предприятии будет создано около 15 рабочих мест для жителей Дубны и близлежащих населенных пунктов.

Новый резидент ОЭЗ «Дубна» планирует разрабатывать и производить терморегулирующее устройство «Гипотерм». Такое оборудование применяется в различных областях медицины - неврологии, кардиологии, травматологии, неонатологии. Например, подобное оборудование можно использовать при выхаживании новорожденных, перенесших асфиксию в родах. Конфигурация устройства позволяет проводить сеанс одновременно двум пациентам, увеличивает продуктивность работы лечебно-профилактических учреждений и экономит место в больничной палате.

Целенаправленное регулирование температуры - метод лечения, основанный на искусственном снижении/нормализации/повышении температуры тела пациента для достижения необходимого терапевтического эффекта. Потенциальные покупатели продукции нового резидента ОЭЗ - государственные и частные медицинские учреждения, специализированные и общего профиля.