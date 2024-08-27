В ОЭЗ «Дубна» новый резидент будет производить изделия для авиационной отрасли

Цель проекта компании «ТехРесурс» - разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание деталей, сборочных единиц и крепежных изделий для летательных аппаратов, в том числе поводков и щеток стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиационной техники. Для его реализации новый резидент планирует построить на левобережном участке ОЭЗ лабораторно-производственный комплекс площадью более 2 800 кв. метров, оснастить его современным оборудованием и создать около 50 высококвалифицированных рабочих мест.

Производственная компания ООО «ТехРесурс» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Она занимается изготовлением и поставкой серийной продукции, составных частей для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. Предприятие работает на рынке метизной продукции и крепежных изделий из углеродистых, легированных, нержавеющих и жаропрочных сталей, цветных металлов.

Детали для авиационных компонентов, разрабатываемые и прототипируемые новым резидентом ОЭЗ, предназначены для установки на самолеты, вертолеты, космические аппараты, наземную технику, морской, речной и железнодорожный транспорт, авиадвигатели и вспомогательные силовые установки с целью эксплуатации в составе объекта на протяжении его жизненного цикла с возможностью проведения регламентных и ремонтных работ. В рамках проекта планируется в том числе производство элементов системы очистки лобового стекла воздушного судна, которая обеспечивает нормальную эксплуатацию самолета в условиях обледенения.

На территории ОЭЗ «Дубна» ведут деятельность несколько предприятий, занятых в области авиастроения. Компания «ТехРесурс» станет очередным резидентом особой экономической зоны из этой сферы. Запланированные инвестиции составят 300 млн рублей. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце следующего года, полностью он будет реализован в 2026 году.