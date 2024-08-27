В этом году в Дубне отремонтируют 46 подъездов в многоквартирных домах

УК сразу на старте получают половину суммы, которая должна быть выделена из городского бюджета. Это позволяет привлечь больше компаний к участию в программе, а значит провести больше ремонтных работ в домах.

В подъездах ремонтируют входные группы, восстанавливают плиточное покрытие, красят стены, ремонтируют окна, меняют почтовые ящики и осветительные приборы.

Уже завершены работы:

Мира, 28

Вавилова, 2

Мичурина, 19

Тверская, 11

Боголюбова, 16

В работе:

Ленинградская, 3, 4А и 24

Мичурина, 9 и 29А

Курчатова, 8 и 27

Векслера, 20 и 24

Правды, 27 и 29

Энтузиастов, 5, 11/5 и 11/6

Боголюбова,15 и 31

Свободы, 16

Тверская, 1 и 15

Хлебозаводской, 28/37

Володарского, 1/7

Центральная, 21А

Все запланированные работы планируется завершить до конца года.