В этом году в Дубне отремонтируют 46 подъездов в многоквартирных домах

27.08.2024 | 18:40 897 Администрация Дубны
На эти цели выделили около 20 миллионов рублей, ещё столько же заплатят управляющие компании.

УК сразу на старте получают половину суммы, которая должна быть выделена из городского бюджета. Это позволяет привлечь больше компаний к участию в программе, а значит провести больше ремонтных работ в домах.

В подъездах ремонтируют входные группы, восстанавливают плиточное покрытие, красят стены, ремонтируют окна, меняют почтовые ящики и осветительные приборы.

Уже завершены работы:

  • Мира, 28
  • Вавилова, 2
  • Мичурина, 19
  • Тверская, 11
  • Боголюбова, 16

В работе:

  • Ленинградская, 3, 4А и 24
  • Мичурина, 9 и 29А
  • Курчатова, 8 и 27
  • Векслера, 20 и 24
  • Правды, 27 и 29
  • Энтузиастов, 5, 11/5 и 11/6
  • Боголюбова,15 и 31
  • Свободы, 16
  • Тверская, 1 и 15
  • Хлебозаводской, 28/37
  • Володарского, 1/7
  • Центральная, 21А

Все запланированные работы планируется завершить до конца года.

 
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