В Дубне сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 37-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что в одном из магазинов города злоумышленница похитила мобильный телефон у потерпевшей, после чего с места происшествия скрылась.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Даме избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.