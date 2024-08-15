В Дубне сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона

15.08.2024 | 17:35 575 ОМВД
В Дежурную часть ОМВД Дубны поступило заявление от местной жительницы о краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 37-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, что в одном из магазинов города злоумышленница похитила мобильный телефон у потерпевшей, после чего с места происшествия скрылась.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Даме избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 
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