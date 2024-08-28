В Дубне полицейские провели акцию «Стоп, коррупция!»

Мероприятие направлено на предупреждение коррупционных проявлений и правовое информирование граждан, в том числе об ответственности за коррупционные преступления.

Полицейские проинформировали водителей об определении понятия «коррупция», разновидностях и формах ее проявления, а также напомнили, что дача и получение взятки - это уголовно наказуемое деяние. Разъяснили нормы антикоррупционного законодательства и подсказали, как себя вести при попытке к противоправному действию.

В завершение мероприятия правоохранители вручили всем тематические памятки.