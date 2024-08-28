В Дубне полицейские провели акцию «Стоп, коррупция!»

28.08.2024 | 17:20 971
Сотрудники Госавтоинспекции Дубны провели для автолюбителей акцию «Стоп, коррупция!».

Мероприятие направлено на предупреждение коррупционных проявлений и правовое информирование граждан, в том числе об ответственности за коррупционные преступления.

Полицейские проинформировали водителей об определении понятия «коррупция», разновидностях и формах ее проявления, а также напомнили, что дача и получение взятки - это уголовно наказуемое деяние. Разъяснили нормы антикоррупционного законодательства и подсказали, как себя вести при попытке к противоправному действию.

В завершение мероприятия правоохранители вручили всем тематические памятки.

 
Читайте также
Новости
04.09.2024 | 13:18    460
За первую неделю против гриппа вакцинировались более 2-х тыс. жителей Дубны
С 26 августа в Дубненской больнице стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. Прививку поставили уже более 2-х тыс. взрослых.
07.09.2024 | 11:06    247
Начался ремонт зала борьбы в спортивном комплексе «Руслан»
В спортивном комплексе «Руслан» в Дубне строители приведут в порядок входную группу со ступенями, потолок, стены покрасят в светлые тона.
03.09.2024 | 17:39    696
Дубна вспоминает горе Беслана
Ровно 20 лет прошло со дня страшного терактав в Беслане, который унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей.