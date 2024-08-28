В Дубне полицейские провели акцию «Стоп, коррупция!»

28.08.2024 | 17:20 971
Сотрудники Госавтоинспекции Дубны провели для автолюбителей акцию «Стоп, коррупция!».
Мероприятие направлено на предупреждение коррупционных проявлений и правовое информирование граждан, в том числе об ответственности за коррупционные преступления.
Полицейские проинформировали водителей об определении понятия «коррупция», разновидностях и формах ее проявления, а также напомнили, что дача и получение взятки - это уголовно наказуемое деяние. Разъяснили нормы антикоррупционного законодательства и подсказали, как себя вести при попытке к противоправному действию.
В завершение мероприятия правоохранители вручили всем тематические памятки.