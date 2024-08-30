В Дубне обустроят семь игровых детских площадок

Это удобное место для прогулок и пользуется большой популярностью у жителей. Поэтому здесь не только поставят новый комплекс, но и увеличат саму территорию до 450 квадратных метров.

Также ещё шесть детских площадок обустроят во дворах - в четырёх, где проведено комплексное благоустройство, а также по адресам ул. Березняка, д.10 и ул. Моховая, д. 6. Монтировать площадки будет компания, которая уже хорошо зарекомендовала себя в Дубне.