В Дубне обустроят семь игровых детских площадок

30.08.2024 | 10:37 966 Администрация Дубны
В лесопарке на улице Макаренко начали монтаж игровых элементов и ограждений на "губернаторской" детской площадке.

Это удобное место для прогулок и пользуется большой популярностью у жителей. Поэтому здесь не только поставят новый комплекс, но и увеличат саму территорию до 450 квадратных метров.

Также ещё шесть детских площадок обустроят во дворах - в четырёх, где проведено комплексное благоустройство, а также по адресам ул. Березняка, д.10 и ул. Моховая, д. 6. Монтировать площадки будет компания, которая уже хорошо зарекомендовала себя в Дубне.

 
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