В Дубне обустроят новые детские площадки

14.08.2024 | 17:19 524 Администрация Дубны
Размеры объектов от 100 до 450 м², все они с резиновым, ударопоглащающим покрытием, оснащаются безопасными и удобными игровыми элементами.

Новые площадки появятся по следующим адресам:

  • ул. Энтузиастов д. 3, д. 3А, д. 5
  • ул. Карла-Маркса д. 18, ул. Володарского д. 4/18А, 4/18Б
  • ул. Центральная д. 30, ул. Березняка, д. 10
  • ул. Тверская, 9

ул. Тверская д.3, 5, ул. Володарского д. 1/7

"Также по губернаторскому проекту в рамках областной программы обновим популярную площадку в лесопарковой зоне вдоль улицы Макаренко. Демонтаж старых игровых площадок уже начался. Не переживайте, скоро установим новые", - сказал Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

 
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