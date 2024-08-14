В Дубне обустроят новые детские площадки

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Дубны капитан полиции Анна Краснова совместно с Автошколой «Саша», председателем Общественного совета Алексеем Чарыковым и членами Совета провели День безопасности для воспитанников...

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Дубны капитан полиции Анна Краснова совместно с Автошколой «Саша», председателем Общественного совета Алексеем Чарыковым и членами Совета провели День безопасности для воспитанников...

16.08.2024 | 18:12

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