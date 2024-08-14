В Дубне обустроят новые детские площадки

Размеры объектов от 100 до 450 м², все они с резиновым, ударопоглащающим покрытием, оснащаются безопасными и удобными игровыми элементами.
Новые площадки появятся по следующим адресам:
- ул. Энтузиастов д. 3, д. 3А, д. 5
- ул. Карла-Маркса д. 18, ул. Володарского д. 4/18А, 4/18Б
- ул. Центральная д. 30, ул. Березняка, д. 10
- ул. Тверская, 9
ул. Тверская д.3, 5, ул. Володарского д. 1/7
"Также по губернаторскому проекту в рамках областной программы обновим популярную площадку в лесопарковой зоне вдоль улицы Макаренко. Демонтаж старых игровых площадок уже начался. Не переживайте, скоро установим новые", - сказал Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.