Сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели День безопасности в Дубне

15.08.2024 | 10:37 620 ОМВД
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Дубны капитан полиции Анна Краснова совместно с Автошколой «Саша», председателем Общественного совета Алексеем Чарыковым и членами Совета провели День безопасности для воспитанников ДОУ «Ручеек» в Дубне.

Для ребят подготовили тематические станции, на которых они показывали свои знания и умения. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности в машине, а также безопасного поведения во время прогулок.

После ребята наглядно узнавали и изучали виды дорожных ловушек, искали их, а также безопасные места на дороге. Участники успешно отвечали на вопросы и отгадывали тематические ребусы, продемонстрировали свои навыки на полосе препятствий и знания первой медицинской помощи.

Все дети с легкостью справились с заданиями и получили сертификаты о прохождении курса по дорожным ловушкам, а также памятные подарки и световозвращающие элементы.

 
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