Сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели День безопасности в Дубне

Для ребят подготовили тематические станции, на которых они показывали свои знания и умения. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности в машине, а также безопасного поведения во время прогулок.

После ребята наглядно узнавали и изучали виды дорожных ловушек, искали их, а также безопасные места на дороге. Участники успешно отвечали на вопросы и отгадывали тематические ребусы, продемонстрировали свои навыки на полосе препятствий и знания первой медицинской помощи.