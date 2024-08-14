Резидент ОЭЗ "Дубна" компания НПК "Дедал" - на форуме «Армия - 2024»

АО «НПК «Дедал» представлен на объединенной экспозиции Госкорпорации «Росатом», где размещает макеты и образцы передовых систем и оборудования, доказавших свою эффективность на практике.

Так, например, много лет успешно несет службу комплекс технических средств охраны «Кедр-СМВ», который предназначен для построения интегрированных систем безопасности важных и особо важных объектов. На сегодняшний день КТСО «Кедр-СМВ» уже успешно несет службу на ряде объектов, а также ведется работа по оснащению подобными комплексами еще ряда объектов силовых структур. На форуме демонстрируется интерактивный макет уникальной охранной системы.

Большим интересом посетителей форума пользуется демонстрационный образец инновационного изделия - вибромагнитометрического средства обнаружения «Дрозд-Г» разработки и производства компании «НПК «Дедал». Данное средство предназначено для сигнализационного блокирования периметра крупных объектов, в том числе для охраны протяженных участков государственной границы.

Решением заседания совета по вопросам физической защиты Госкорпорации «Росатом», АО «НПК «Дедал» назначено ответственным интегратором за развитие направления «Защита акваторий объектов». На форуме демонстрируется макет одного из выпускаемых предприятием изделий линейки средств защиты акваторий - боносетевое заграждение «Дубна-М». В настоящее время боносетевые заграждения поставляются и успешно эксплуатируются на ряде объектов, в том числе на объектах АО «Концерн «Росэнергоатом».

Также вниманию гостей и участников мероприятия предложен демонстрационный образец двухспектральной системы охранного видеонаблюдения «Кивер-М1». Система предназначена для круглосуточного и всепогодного слежения за обстановкой на охраняемой территории посредством наблюдения объектов, находящихся в пределах оптической видимости, в том числе обнаружения и распознавания объектов наблюдения с удаленного рабочего места оператора.

В рамках Х Международного военно-технического форума «Армия - 2024» также принимают участие другие резиденты ОЭЗ «Дубна». Форум продлит свою работу до 14 августа.