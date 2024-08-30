Растет турпоток в Дубну

Для туристов организованы интересные экскурсионные маршруты по основным достопримечательностям города. Они посещают музей Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), отделение истории создания крылатых ракет Музея Дубны, памятник Ленину, Институтскую часть города и Ратминскую стрелку - объект культурного наследия регионального значения.

Растет и число посетителей самого Музея Дубны. С начала года его исторические, археологические и краеведческие экспозиции осмотрели почти 12 000 человек - рекордное для этого периода количество.

"Двигаемся вперед - работаем над тем, чтобы площади Музея Дубны стали более современными и комфортными", - сказал Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.