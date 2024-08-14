Продолжается реализация проекта «Светлый город» в Дубне

Опоры – двухрожковые, а значит, светло будет не только на проезжей части, как раньше, но и на тротуаре. Работы идут по областной программе «Светлый город».

Также опоры освещения появятся и от ул. Академика Балдина до СНТ «Мичуринец».

Идут работы и на улицах Мещерякова, Инженерная, Вавилова. В ближайшее время подрядчик установит плафоны и подключит освещение. Впереди – монтаж опор на участках на улицах Промышленной, Юркино и 8 марта.