Продолжается реализация проекта «Светлый город» в Дубне

14.08.2024 | 16:32 530 Администрация Дубны
В этом году отремонтировали тротуар от ул. Академика Балдина в Дубне до ЛФВЭ ОИЯИ, теперь здесь устанавливают новые опоры освещения.

Опоры – двухрожковые, а значит, светло будет не только на проезжей части, как раньше, но и на тротуаре. Работы идут по областной программе «Светлый город».

Также опоры освещения появятся и от ул. Академика Балдина до СНТ «Мичуринец».

Идут работы и на улицах Мещерякова, Инженерная, Вавилова. В ближайшее время подрядчик установит плафоны и подключит освещение. Впереди – монтаж опор на участках на улицах Промышленной, Юркино и 8 марта.

Всего в городе в этом году будет установлено около 300 энергосберегающих светильников и опор освещения.

 
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