Первый участок велодорожки «Дубненская кругосветка» теперь с разметкой

30.08.2024 | 02:09 803
В Дубне продолжается обустройство новой велодорожки "Дубненская кругосветка". Первый участок, проходящий вдоль Комсомольской набережной, уже получил разметку. Дубненцы уже активно тестируют новый маршрут.
Этой осенью в планах запустить весь 12-километровый участок от вокзала "Большая Волга" до Ратминской стрелки.
"Общая протяженность "Дубненской кругосветки" составит более 30 км. Проект, поддержанный нашим губернатором, свяжет парки и достопримечательности города в единое пространство", - поделился Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.