Первый участок велодорожки «Дубненская кругосветка» теперь с разметкой

Этой осенью в планах запустить весь 12-километровый участок от вокзала "Большая Волга" до Ратминской стрелки.

"Общая протяженность "Дубненской кругосветки" составит более 30 км. Проект, поддержанный нашим губернатором, свяжет парки и достопримечательности города в единое пространство", - поделился Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.