Первоклассники подшефной ОЭЗ «Дубна» гимназии будут обучаться в комфортных условиях

Это подарок коллективу к 1 сентября от шефов – управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и резидентов. Помощь и поддержку своим подшефным управляющая компания ОЭЗ «Дубна» оказывает постоянно и в любое время года. Уже стала традицией и помощь образовательному учреждению в подготовке к началу занятий.

В четырех кабинетах для первоклассников проведены ремонтные работы, установлено новое оборудование и мебель. Был выполнен большой объем ремонтных работ: косметический ремонт стен, замена напольного покрытия и дверных блоков, обустройство потолочных панелей с заменой старых светильников на современные светодиодные, а также замена сантехники, электрики и оконных блоков с установкой жалюзи на окна, в каждом классе установлены приборы для очистки воздуха. И это далеко не полный перечень того, что сделано.

Восемь резидентов ОЭЗ - компании «Ядро Фаб Дубна», «Энкор», «ОКБ «Аэрокосмические системы», НПП «Детектор», «Алтегра», «Беролюкс», НПФ «Промрессурс» и «С-Компонент» пожертвовали денежные средства на обновление школьных пространств для первоклассников.

В новом учебном году «в первый раз в первый класс» гимназии №11 придут 120 детей, которые благодаря шефам будут обучаться в комфортных условиях.

Во дворе гимназии и ее рекреациях появились яркие стенды, на которых для старшеклассников и жителей города есть вся информация об особой экономической зоне и резидентах, оказавших поддержку образовательному учреждению накануне нового учебного года – еще одна новая форма профориентационной работы управляющей компании ОЭЗ с подшефными.