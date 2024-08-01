Новый автогородок организован в детском саду «Мечта» в Дубне

К ребятам пришли сказочные герои, ошибки и незнание Правил дорожного движения которых маленькие зрители с радостью исправляли. Также для гостей подготовили тематические стихи, песни и танцы. Теперь у воспитанников детского сада будет возможность изучать основы правил поведения на дороге в новом автогородке.