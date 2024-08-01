Новый автогородок организован в детском саду «Мечта» в Дубне

01.08.2024 | 09:11 322
В детском саду «Мечта» в Дубне прошло торжественное открытие нового детского автогородка. В мероприятии приняли участие Начальник Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Дубна майор полиции Денис Захарченко и глава городского округа Максим Тихомиров.

К ребятам пришли сказочные герои, ошибки и незнание Правил дорожного движения которых маленькие зрители с радостью исправляли. Также для гостей подготовили тематические стихи, песни и танцы. Теперь у воспитанников детского сада будет возможность изучать основы правил поведения на дороге в новом автогородке.

Присутствующие отметили важность подобных профилактических мероприятий для безопасности детей и считают, что новый детский автогородок позволит повысить эффективность и качество обучения подрастающего поколения практическим основам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.

В завершение мероприятия каждому маленькому зрителю вручили световозвращающие элементы и пожелали безопасного лета.

 
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