На территории школы №1 в Дубне строится новый стадион

Масштабы, каким будет новый стадион, уже можно оценить. Он разместится на новом месте. Строительство идёт быстро, параллельно ведутся разные виды работ, завозятся материалы.

Напомним, одновременно идет модернизация самой школы и, очевидно, необходим новый стадион. Однако, он не вошел в контракт по капитальному ремонту школы, но глава Дубны принял решение, что стадион нужно сделать.

Сейчас можно видеть, что подрядчик активно работает. Это уже отдельный муниципальный контракт и к 1 сентября стадион будет готов.

Этот стадион, как и все школьные, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом. Здесь будут футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с резиновым покрытием, прыжковые ямы, обновлённая зона воркаута. А в рамках благоустройства территории также появится игровая площадка.