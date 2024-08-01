На Иваньковском водохранилище закончилась научная школа «Липня-2024»

01.08.2024 | 12:24 336 ОИЯИ
С 19 по 21 июля на базе отдыха «Липня» на одноименном острове Иваньковского водохранилища прошла 28-я Летняя научная школа молодых ученых и специалистов «Липня-2024».

Она собрала вместе молодежь Объединенного института ядерных исследований, ПАО «Тензор» и филиала МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Саров). Организатором научного мероприятия выступило Объединение молодых ученых и специалистов (ОМУС) ОИЯИ.

Первый день Школы «Липня-2024» начался со знакомства участников друг с другом в формате коротких встреч «Science Speed Dating». В ходе них молодые ученые, которым предстояло провести вместе несколько дней, в течение ограниченного времени обменивались друг с другом научными идеями и налаживали коммуникацию.

Сразу же после знакомства участников ведущие эксперты поделились с ними своими знаниями и опытом в серии познавательных лекций.

Завершила серию лекций доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Галина Орлова, рассказав участникам школы о десяти тезисах и спорных вопросах советского атомного проекта, что вызвало большой интерес и оживленные дискуссии после выступления, которые продолжились и на последующем кофе-брейке.

Отличным завершением первого насыщенного дня стала квиз-викторина, охватывающая широкий набор тем: от достопримечательностей Дубны и ее окрестностей до нюансов исследований, ведущихся в ОИЯИ. Экспериментом школы этого года стал последний тур интеллектуального соревнования, прошедший в формате «Своя игра».

К этому времени часть молодежи, которая расположилась на острове в палатках, украсила их для участия в конкурсе на самые яркие и уютные палатки, освещая Липню теплым светом гирлянд и туристических фонарей.

Следующее утро участники школы встретили совместными тренингами по SUP-бордингу, яхтингу и прогулкам на байдарках. Молодые ученые смогли насладиться активным отдыхом на воде и настроиться на продуктивный день.

Далее прошла традиционная встреча участников Школы с представителями дирекции и департаментов ОИЯИ, а также с представителями Медико-санитарной части №9 (МСЧ №9).

Вечером всех ждал торжественный ужин, который участники школы готовили совместно с работниками Управления гостинично-ресторанного комплекса ОИЯИ. Пикник на открытом воздухе способствовал уже неформальному общению слушателей школы с участниками круглого стола и гостями острова.

Вечером молодежь проводила время за настольными играми и песнями под гитару у костра.

 
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