На Иваньковском водохранилище закончилась научная школа «Липня-2024»

Она собрала вместе молодежь Объединенного института ядерных исследований, ПАО «Тензор» и филиала МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Саров). Организатором научного мероприятия выступило Объединение молодых ученых и специалистов (ОМУС) ОИЯИ.

Первый день Школы «Липня-2024» начался со знакомства участников друг с другом в формате коротких встреч «Science Speed Dating». В ходе них молодые ученые, которым предстояло провести вместе несколько дней, в течение ограниченного времени обменивались друг с другом научными идеями и налаживали коммуникацию.

Сразу же после знакомства участников ведущие эксперты поделились с ними своими знаниями и опытом в серии познавательных лекций.

Завершила серию лекций доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Галина Орлова, рассказав участникам школы о десяти тезисах и спорных вопросах советского атомного проекта, что вызвало большой интерес и оживленные дискуссии после выступления, которые продолжились и на последующем кофе-брейке.

Отличным завершением первого насыщенного дня стала квиз-викторина, охватывающая широкий набор тем: от достопримечательностей Дубны и ее окрестностей до нюансов исследований, ведущихся в ОИЯИ. Экспериментом школы этого года стал последний тур интеллектуального соревнования, прошедший в формате «Своя игра».

К этому времени часть молодежи, которая расположилась на острове в палатках, украсила их для участия в конкурсе на самые яркие и уютные палатки, освещая Липню теплым светом гирлянд и туристических фонарей.