Масштабный ремонт в «Радуге»

30.08.2024 | 02:02 775
Во Дворце спорта «Радуга» проводится масштабный ремонт. В первую очередь, идет замена магистральных труб холодного водоснабжения, которые не ремонтировались с момента постройки здания. Они полностью изношены. Благодаря этим работам удастся решить проблему протечек и внеплановых отключений воды.
"В раздевалках бассейна уложим плитку там, где стало понятно, что это необходимо, полностью заменим мебель и сантехнику. Важно, что дизайн выбирали вместе с жителями. Бассейн планируем открыть вовремя", - поделился Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Комплексный ремонт Дворца спорта позволит не только решить накопившиеся проблемы, но и сделать его более современным и комфортным для посетителей.