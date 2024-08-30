Масштабный ремонт в «Радуге»

30.08.2024 | 02:02 775
Во Дворце спорта «Радуга» проводится масштабный ремонт. В первую очередь, идет замена магистральных труб холодного водоснабжения, которые не ремонтировались с момента постройки здания. Они полностью изношены. Благодаря этим работам удастся решить проблему протечек и внеплановых отключений воды.

"В раздевалках бассейна уложим плитку там, где стало понятно, что это необходимо, полностью заменим мебель и сантехнику. Важно, что дизайн выбирали вместе с жителями. Бассейн планируем открыть вовремя", - поделился Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Комплексный ремонт Дворца спорта позволит не только решить накопившиеся проблемы, но и сделать его более современным и комфортным для посетителей. 

 
Читайте также
Новости
06.09.2024 | 14:55    392
Резидент ОЭЗ «Дубна» ввел в эксплуатацию новый производственный объект
Российский производитель армирующих сеток и продукции из композитных материалов компания «Гридекс-К» получила разрешение Главгосстройнадзора Московской области на ввод в эксплуатацию первой очереди строительства административно-производственного комплекса...
04.09.2024 | 13:18    460
За первую неделю против гриппа вакцинировались более 2-х тыс. жителей Дубны
С 26 августа в Дубненской больнице стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. Прививку поставили уже более 2-х тыс. взрослых.
05.09.2024 | 12:03    575
Новое уличное освещение заработало на улице Балдина в Дубне
В Дубне включили новое уличное освещение на улице Академика Балдина до ЛВФЭ ОИЯИ. Светло теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре.