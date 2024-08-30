Масштабный ремонт в «Радуге»

"В раздевалках бассейна уложим плитку там, где стало понятно, что это необходимо, полностью заменим мебель и сантехнику. Важно, что дизайн выбирали вместе с жителями. Бассейн планируем открыть вовремя", - поделился Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Комплексный ремонт Дворца спорта позволит не только решить накопившиеся проблемы, но и сделать его более современным и комфортным для посетителей.