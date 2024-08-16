Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» за первое полугодие превысили 21 млрд рублей

16.08.2024 | 17:15 570 ОЭЗ "Дубна"
ОЭЗ «Дубна» подвела итоги деятельности за I полугодие 2024 года. За это время создано более тысячи новых рабочих мест, а инвестиции резидентов в проекты достигли свыше 21,3 млрд руб., превысив показатель всего прошлого 2023 года.

В первом полугодии на площадку с инновационными проектами пришли 8 наукоемких компаний, из них 4 - со строительством собственных объектов. Резидентами было создано 1014 новых рабочих мест (за весь прошлый год - 1648).

Инвестиции за полгода – 21,3 млрд руб. уже на 1 млрд руб. превышают общую сумму вложенных резидентами в проекты средств за весь 2023 год (20,3 млрд руб.).

Значимый рост, в том числе, стал результатом инвестирования в строительство двух центров обработки данных, возведения новых корпусов действующих резидентов. ЦОД на площадке ОЭЗ в Дубне способствуют переходу цифровых данных с иностранных серверов на отечественные, повышению информационной безопасности страны. К тому же, размещение таких важных объектов в подмосковной ОЭЗ, где уже есть необходимые энергетические мощности, выгодно для компаний. Выручка от продажи инвесторами собственной продукции превысила 31,4 млрд руб.

Резиденты ОЭЗ за первое полугодие уплатили свыше 3,5 млрд руб. в виде налогов в бюджеты всех уровней, что на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в региональный консолидированный бюджет перечислено на 31% больше аналогичного показателя 2023 года – почти 1 миллиард рублей.

За весь период деятельности ОЭЗ в Дубне резиденты инвестировали в проекты на ее территории свыше 90 млрд руб., получили выручку в размере около 232 млрд руб. На двух площадках ОЭЗ создано 8 152 рабочих места. Суммарные отчисления в бюджеты всех уровней, а также объем таможенных платежей достигли 32,4 млрд руб., в том числе в консолидированный бюджет Московской области – почти 7,3 млрд руб.

 
Читайте также
Новости
15.08.2024 | 17:35    575
В Дубне сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона
В Дежурную часть ОМВД Дубны поступило заявление от местной жительницы о краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
18.08.2024 | 13:34    422
В дома микрорайона Юркино в Дубне пришло голубое топливо
Благодаря президентской программе в дома по ул. Юркино пришло голубое топливо. Для этого в филиале «Север» АО «Мособлгаз» провели работы по строительству газопровода протяжённостью 7,5 км.
19.08.2024 | 15:43    351
Возобновление работы аэродрома "Борки" началось с открытия мемориала
Лётчик-испытатель Владимир Кондауров и юнармейцы из Дубны 18 августа приняли участие в церемонии открытия мемориала в честь подвигов лётчиков и тружеников аэродрома «Борки» в годы Великой Отечественной войны.