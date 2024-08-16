Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» за первое полугодие превысили 21 млрд рублей

В первом полугодии на площадку с инновационными проектами пришли 8 наукоемких компаний, из них 4 - со строительством собственных объектов. Резидентами было создано 1014 новых рабочих мест (за весь прошлый год - 1648).

Инвестиции за полгода – 21,3 млрд руб. уже на 1 млрд руб. превышают общую сумму вложенных резидентами в проекты средств за весь 2023 год (20,3 млрд руб.).

Значимый рост, в том числе, стал результатом инвестирования в строительство двух центров обработки данных, возведения новых корпусов действующих резидентов. ЦОД на площадке ОЭЗ в Дубне способствуют переходу цифровых данных с иностранных серверов на отечественные, повышению информационной безопасности страны. К тому же, размещение таких важных объектов в подмосковной ОЭЗ, где уже есть необходимые энергетические мощности, выгодно для компаний. Выручка от продажи инвесторами собственной продукции превысила 31,4 млрд руб.

Резиденты ОЭЗ за первое полугодие уплатили свыше 3,5 млрд руб. в виде налогов в бюджеты всех уровней, что на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в региональный консолидированный бюджет перечислено на 31% больше аналогичного показателя 2023 года – почти 1 миллиард рублей.

За весь период деятельности ОЭЗ в Дубне резиденты инвестировали в проекты на ее территории свыше 90 млрд руб., получили выручку в размере около 232 млрд руб. На двух площадках ОЭЗ создано 8 152 рабочих места. Суммарные отчисления в бюджеты всех уровней, а также объем таможенных платежей достигли 32,4 млрд руб., в том числе в консолидированный бюджет Московской области – почти 7,3 млрд руб.