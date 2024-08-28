Глава Дубны встретился с жителями на очередной "выездной встрече" 27 августа на улице Энтузиастов

28.08.2024 | 21:32 540 Администрация Дубны
Основная задача таких встреч — это получение информации напрямую от горожан, а также оперативная отработка всех вопросов.

Что больше всего волнует жителей этого района:

  • Уличное освещение
  • Сроки окончания работ по ремонту теплотрассы по улице Энтузиастов
  • Работа ЖКХ
  • Ремонт пешеходной дорожки между детскими садами «Росинка» и «Сказка»
  • Очистка озера в Парке семейного отдыха

По пешеходной дорожке уже принято решение - покрытие будет восстановлено. Остальное – в работе. Администрация займется и заменой сетей холодного водоснабжения, чтобы решить периодические проблемы с ржавой водой в квартирах.

В заключение встречи Максим Тихомиров поблагодарил жителей за терпение - делается всё возможное, чтобы масштабные и важные работы по модернизации теплоснабжения завершить как можно скорее.

 
Читайте также
Новости
04.09.2024 | 13:57    553
Строители приступили к капитальному ремонту кровли Дворца культуры «Октябрь»
Капитальный ремонт кровли ДК "Октябрь" в Дубне позволит решить многолетнюю проблему с её протечками.
06.09.2024 | 12:10    402
Детская музыкальная школа Дубны получила новые инструменты
В рамках президентского проекта «Культура» для Детской музыкальной школы Дубны приобретены рояль, 10 пианино, 5 баянов и аккордеонов, на которых ребята смогут оттачивать своё мастерство.
06.09.2024 | 14:32    412
Беседы в рамках Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели сотрудники Госавтоинспекции в Дубне
В рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание - дети!» на территории Московской области состоялся Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги!».