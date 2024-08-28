Глава Дубны встретился с жителями на очередной "выездной встрече" 27 августа на улице Энтузиастов

Что больше всего волнует жителей этого района:

Уличное освещение

Сроки окончания работ по ремонту теплотрассы по улице Энтузиастов

Работа ЖКХ

Ремонт пешеходной дорожки между детскими садами «Росинка» и «Сказка»

Очистка озера в Парке семейного отдыха

По пешеходной дорожке уже принято решение - покрытие будет восстановлено. Остальное – в работе. Администрация займется и заменой сетей холодного водоснабжения, чтобы решить периодические проблемы с ржавой водой в квартирах.

В заключение встречи Максим Тихомиров поблагодарил жителей за терпение - делается всё возможное, чтобы масштабные и важные работы по модернизации теплоснабжения завершить как можно скорее.