Глава Дубны встретился с жителями на очередной "выездной встрече" 27 августа на улице Энтузиастов

Основная задача таких встреч — это получение информации напрямую от горожан, а также оперативная отработка всех вопросов.
Что больше всего волнует жителей этого района:
- Уличное освещение
- Сроки окончания работ по ремонту теплотрассы по улице Энтузиастов
- Работа ЖКХ
- Ремонт пешеходной дорожки между детскими садами «Росинка» и «Сказка»
- Очистка озера в Парке семейного отдыха
По пешеходной дорожке уже принято решение - покрытие будет восстановлено. Остальное – в работе. Администрация займется и заменой сетей холодного водоснабжения, чтобы решить периодические проблемы с ржавой водой в квартирах.
В заключение встречи Максим Тихомиров поблагодарил жителей за терпение - делается всё возможное, чтобы масштабные и важные работы по модернизации теплоснабжения завершить как можно скорее.