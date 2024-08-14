Дубненские воднолыжники показали блестящие результаты на Первенстве России

14.08.2024 | 16:58 641 Администрация Дубны
В Зеленограде прошли соревнования в рамках Первенства России, в которых приняли участие 57 спортсменов из пяти регионов России.

Дубненскими воднолыжниками в дисциплине "прыжки с трамплина" был занят весь пьедестал. Спортсмены также установили личные рекорды. Золотую медаль в прыжках с трамплина завоевал Павел Смирнов, серебряную медаль - Александр Солодовников и бронзовая медаль у Германа Половкина.

Герман завоевал бронзовую медаль и в многоборье, установив личный рекорд в слаломе. Так же личный рекорд установил Артём Коровкин, совершив прыжок с трамплина на 37,7 метров и завоевав бронзовую медаль.

В женском зачёте Алёна Устинова заняла 2 место в прыжках с трамплина. У Дарьи Сазоновой - 2 место в дисциплине многоборье и 3 место в прыжках с трамплина, а Дарья Мананникова завоевала серебро в дисциплине слалом и бронзу в многоборье.

Всего спортсмены из Дубны завоевали 10 медалей.

 
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