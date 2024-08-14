Дубненские воднолыжники показали блестящие результаты на Первенстве России

Дубненскими воднолыжниками в дисциплине "прыжки с трамплина" был занят весь пьедестал. Спортсмены также установили личные рекорды. Золотую медаль в прыжках с трамплина завоевал Павел Смирнов, серебряную медаль - Александр Солодовников и бронзовая медаль у Германа Половкина.

Герман завоевал бронзовую медаль и в многоборье, установив личный рекорд в слаломе. Так же личный рекорд установил Артём Коровкин, совершив прыжок с трамплина на 37,7 метров и завоевав бронзовую медаль.