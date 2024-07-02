Учащийся СШ "Дубна" Макар Епифанов (тренер Евдокимов О.А.) занял 1 место на первенстве Тверской области по классическим шахматам в категории "до 11 лет".
Юный шахматист из Дубны - чемпион Тверской области
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