Юный шахматист из Дубны - чемпион Тверской области

02.07.2024 | 13:55 613 СШ "Дубна"
Учащийся СШ "Дубна" Макар Епифанов (тренер Евдокимов О.А.) занял 1 место на первенстве Тверской области по классическим шахматам в категории "до 11 лет".

Всего в первенстве принимало участие 24 спортсмена 2015-2016 годов рождения.

Таблица результатов

 
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