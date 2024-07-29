Юные дубненские шахматисты привезли с турнира в Завидово только золото

27 июля 2024 года в Конаковском районе состоялся традиционный шахматный турнир «Кубок Завидово 2024» для детей и подростков 2007 г.р. и младше.
В соревновании участвовали шахматисты из Москвы, Московской и Тверской областей, всего 81 человек.
Спортивную школу «Дубна» представляли трое воспитанников и все они показали блестящий результат:
- Золото среди девушек 2011-2012 г.р. – Семенова Мария (тренер Олег Евдокимов)
- Золото среди девочек 2013-2014 г.р. – Барскова Милана (тренер Виктор Березин)
- Золото среди мальчиков 2015г.р. и младше – Епифанов Макар (тренер Олег Евдокимов).