Юные дубненские шахматисты привезли с турнира в Завидово только золото

Множество интересных личностей, известных в России людей, привлекает теннисный турнир имени братьев Джелеповых, прежде всего своей товарищеской атмосферой, особым воздухом курортной Дубны.

Множество интересных личностей, известных в России людей, привлекает теннисный турнир имени братьев Джелеповых, прежде всего своей товарищеской атмосферой, особым воздухом курортной Дубны.

В минувшие выходные в Дубне состоялся традиционный турнир по пляжному волейболу "Кубок Московского моря".

В минувшие выходные в Дубне состоялся традиционный турнир по пляжному волейболу "Кубок Московского моря".

05.08.2024 | 20:57

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