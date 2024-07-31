В Университете "Дубна" состоялась встреча с основателем Ассоциации иностранных студентов России

Во встрече также приняли участие и.о. проректора Ольга Анисимова и замдиректора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.
В ходе встречи коллеги обсудили возможные треки международного сотрудничества и экспорта образовательных услуг. Господин Кочофа выразил уверенность в огромном потенциале Университета «Дубна» как точки притяжения для иностранных студентов.
Программы подготовки по русскому языку и самым востребованным профессиям уже сформированы, начинаем совместную работу над стратегией привлечения молодых людей из стран Азии, Африки, Латинской Америки и, конечно, стран-участниц ОИЯИ.
Среди основных вопросов — задачи продвижения и развития имиджа Дубны за рубежом как центра научных исследований и высококлассного образования. Инструментов много: это и совместные с ОИЯИ научно-исследовательские практики, проведение международных мероприятий: круглых столов, форумов, спортивных событий, лекций, встреч с послами.