В Университете "Дубна" состоялась встреча с основателем Ассоциации иностранных студентов России

31.07.2024 | 15:21 443 Университет "Дубна"
Университет "Дубна" посетил гендиректор Международного координационного совета выпускников учебных заведений СССР и России, основатель Ассоциации иностранных студентов России Анисет Габриэль Кочофа.

Во встрече также приняли участие и.о. проректора Ольга Анисимова и замдиректора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

В ходе встречи коллеги обсудили возможные треки международного сотрудничества и экспорта образовательных услуг. Господин Кочофа выразил уверенность в огромном потенциале Университета «Дубна» как точки притяжения для иностранных студентов.

Программы подготовки по русскому языку и самым востребованным профессиям уже сформированы, начинаем совместную работу над стратегией привлечения молодых людей из стран Азии, Африки, Латинской Америки и, конечно, стран-участниц ОИЯИ.

Среди основных вопросов — задачи продвижения и развития имиджа Дубны за рубежом как центра научных исследований и высококлассного образования. Инструментов много: это и совместные с ОИЯИ научно-исследовательские практики, проведение международных мероприятий: круглых столов, форумов, спортивных событий, лекций, встреч с послами.

 
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