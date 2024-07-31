В Университете "Дубна" состоялась встреча с основателем Ассоциации иностранных студентов России

Во встрече также приняли участие и.о. проректора Ольга Анисимова и замдиректора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

В ходе встречи коллеги обсудили возможные треки международного сотрудничества и экспорта образовательных услуг. Господин Кочофа выразил уверенность в огромном потенциале Университета «Дубна» как точки притяжения для иностранных студентов.

Программы подготовки по русскому языку и самым востребованным профессиям уже сформированы, начинаем совместную работу над стратегией привлечения молодых людей из стран Азии, Африки, Латинской Америки и, конечно, стран-участниц ОИЯИ.