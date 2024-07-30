В Объединенном институте изучили влияние удобрений на пастбища в Румынии

Ученые Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ в коллаборации с сотрудниками трех научно-исследовательских институтов и двух университетов Румынии, а также луговедческой научно-исследовательской станции и фирмы-производителя лекарств и косметики изучили, какое влияние оказывают органические и минеральные удобрения на различные кормовые культуры, произрастающие на пастбищах в северо-восточной Румынии.
Методом инструментального нейтронно-активационного анализа в растениях было определено содержание 14 макро-, эссенциальных либо токсичных элементов, наряду с содержанием белков, волокон и жиров.
Результаты исследования показали значительную вариацию содержания анализируемых элементов на экспериментальных участках, обрабатываемых как органическими, так и минеральными удобрениями. В то же время увеличение содержания белков и жиров в культурах наряду со снижением содержания нейтральных и кислотных волокон сероводородного лигнина указывает на более высокую пищевую ценность кормовых культур, обработанных органическими и минеральными удобрениями.