В Объединенном институте изучили влияние удобрений на пастбища в Румынии

30.07.2024 | 14:36 518 ОИЯИ
Ученые Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ в коллаборации с сотрудниками трех научно-исследовательских институтов и двух университетов Румынии, а также луговедческой научно-исследовательской станции и фирмы-производителя лекарств и косметики изучили, какое влияние оказывают органические и минеральные удобрения на различные кормовые культуры, произрастающие на пастбищах в северо-восточной Румынии.

Методом инструментального нейтронно-активационного анализа в растениях было определено содержание 14 макро-, эссенциальных либо токсичных элементов, наряду с содержанием белков, волокон и жиров.

Результаты исследования показали значительную вариацию содержания анализируемых элементов на экспериментальных участках, обрабатываемых как органическими, так и минеральными удобрениями. В то же время увеличение содержания белков и жиров в культурах наряду со снижением содержания нейтральных и кислотных волокон сероводородного лигнина указывает на более высокую пищевую ценность кормовых культур, обработанных органическими и минеральными удобрениями.

 
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