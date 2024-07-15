В левобережной поликлинике Дубненской больницы ведет прием новый врач-онколог

15.07.2024 | 16:38 431 Дубненская больница
Новый врач-онколог Мария Граф ведет прием пациентов в левобережной поликлинике Дубненской больницы.

В 2017 году Мария окончила Новосибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». После чего прошла ординатуру по специальности «Онкология» на базе Омского государственного медицинского института.  Работала ранее в «Клиническом онкологическом диспансере» г. Омска.

Врач ведет прием, консультирует, занимается диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также проводит мероприятия по профилактике болезни. За месяц работы специалиста пациенты уже отметили высокий профессиональный уровень врача, внимательное и доброжелательное отношение и, главное, большое желание помогать людям.

Так как врач приехала из другого региона, то воспользовалась одной из предложенных мер социальной поддержки медиков в Подмосковье, оформив ежемесячную компенсацию за аренду жилья.

 
Читайте также
Новости
13.07.2024 | 10:24    521
Дубненцы совершили виртуальное путешествие в Антарктиду
В читальном зале библиотеки Левобережья города Дубны 10 июля состоялась увлекательная встреча под названием "Антарктида близко" с известным путешественником и профессиональным фотографом Юрием Васильевичем Таракановым.
12.07.2024 | 16:14    551
Дубненские спасатели на Иваньковском водохранилище доставили на берег компанию сапбордистов
11 июля дубненские спасатели ПСП ПСЧ 215 ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли группе сапбордистов на акватории Иваньковского водохранилища, которые не могли добраться до берега.
13.07.2024 | 10:19    539
Дубненские дети окунулись во "Вьюжные сказки" народов Севера
На набережной им. Д.И. Менделеева 12 июля состоялась увлекательная программа для юных читателей "Вьюжные сказки", организованная в рамках Всероссийской акции "Культурная суббота. Сказки народов России".