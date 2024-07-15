В левобережной поликлинике Дубненской больницы ведет прием новый врач-онколог

В 2017 году Мария окончила Новосибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». После чего прошла ординатуру по специальности «Онкология» на базе Омского государственного медицинского института. Работала ранее в «Клиническом онкологическом диспансере» г. Омска.

Врач ведет прием, консультирует, занимается диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также проводит мероприятия по профилактике болезни. За месяц работы специалиста пациенты уже отметили высокий профессиональный уровень врача, внимательное и доброжелательное отношение и, главное, большое желание помогать людям.

Так как врач приехала из другого региона, то воспользовалась одной из предложенных мер социальной поддержки медиков в Подмосковье, оформив ежемесячную компенсацию за аренду жилья.