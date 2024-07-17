В Дубне участковые уполномоченные полиции отчитались перед населением

17.07.2024 | 16:39 147
Участковые уполномоченные полиции ОМВД Дубны отчитались перед населением по итогам работы за 1 полугодие 2024 года. Мероприятие было направлено на информирование граждан о проделанной работе и предупреждение правонарушений на обслуживаемых участках.

В рамках мероприятия сотрудники полиции довели до слушателей итоги своей деятельности на закрепленных административных участках, рассказали об уровне раскрываемости правонарушений и преступлений за прошедший год. Особое внимание полицейские обратили на предупреждение фактов совершения мошенничества, проинформировав о наиболее распространённых схемах обмана граждан в информационно-телекоммуникационной сети.

Гражданам рекомендовали быть предельно бдительными, общаясь с малознакомыми людьми и отвечая на неизвестные номера телефонов. Также до граждан довели информацию об административной и уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства.

 
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