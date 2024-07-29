В Дубне сотрудники полиции провели профилактические беседы о мошенничестве

29.07.2024 | 19:28 490
Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД Дубны провели профилактические беседы с местными жителями в рамках акции «Стоп - мошенники!».

Цель акции - предупредить граждан о возможных мошеннических действиях, включая использование информационно-телекоммуникационных технологий.

Сотрудники полиции привели примеры мошенничества, обратив особое внимание на преступления, совершаемые с помощью Интернета.  Рассказали о различных мошеннических схемах, связанных с телефонными звонками от якобы сотрудников банка или правоохранительных органов. Призвали граждан не раскрывать личные данные, номера банковских карт и коды из СМС.

Участникам встреч были вручены памятки с рекомендациями о том, как не стать жертвой мошенников.

 
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