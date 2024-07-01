В Дубне прошла научно-инженерная школа для томских школьников

С 24 по 26 июня в Объединенном институте ядерных исследований проходила трехдневная научно-инженерная школа-интенсив, в которой приняли участие старшеклассники из Томска.
10 учащихся и 3 педагога Заозерной СОШ № 16 знакомились с ОИЯИ, посещали экспериментальные лаборатории, слушали лекции ученых, проходили практикумы по ядерной физике, активно участвовали в обсуждении физических явлений во время демонстрации опытов. Визит был организован при поддержке Информационного центра ОИЯИ в Томском политехническом университете и Учебно-научного центра ОИЯИ.
"Мы приходили в гостиницу не раньше 17:30, но наши непоседы успевали еще поиграть на набережной Волги в волейбол, сходить в тренажерный зал, погулять по городу и купить сувениры. Спасибо тебе, Дубна, за гостеприимство, отличную погоду, общение и заряд энергии!» - поделилась впечатлениями Татьяна Буркова, сопровождающая группы, учитель физики.