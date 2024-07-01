В Дубне прошла научно-инженерная школа для томских школьников

"Мы приходили в гостиницу не раньше 17:30, но наши непоседы успевали еще поиграть на набережной Волги в волейбол, сходить в тренажерный зал, погулять по городу и купить сувениры. Спасибо тебе, Дубна, за гостеприимство, отличную погоду, общение и заряд энергии!» - поделилась впечатлениями Татьяна Буркова, сопровождающая группы, учитель физики.