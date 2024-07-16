В Дубне прошел футбольный праздник

Субботним утром дубненцы не узнали стадион «Волна». Он превратился в футбольную арену. На поле - сотни юных футболистов.
Праздник спорта от губернаторского проекта «Выходи во двор» начался с разминки на аттракционах. Когда же к дубнецам присоединились легенды футбола, началась тренировка уровня чемпионов. У каждого ребенка была возможность сыграть в одной команде с именитыми спортсменами, которыми гордится вся страна.
И вот наступил главный момент — церемония открытия. Болельщики собрались у футбольного поля. К работе приступили комментаторы. Один из них — российский общественный деятель, а в прошлом — телеведущий и спортивный журналист Олег Жолобов. Компанию ему составил Виктор Гусев. За свою карьеру он вёл трансляции матчей сборной России на чемпионатах мира и Европы.
Сборная жителей Дубны под руководством главы города Максима Тихомирова встретилась с боевым составом «Легенд футбола» во главе с капитаном команды, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии Дмитрием Оленевичевым.
Первый гол матча забили "Легенды". Игра была напряженной, динамичной, но дубненцы не собирались сдаваться и часто перехватывали инициативу на поле. Первый гол звездам российского футбола забил Денис Корюхин, председатель территориальной избирательной комиссии. Еще один - Сергей Метельников, руководитель обособленного подразделения АО «Кронштадт» в Дубне. Сразу два гола в ворота "Легенд футбола" забросил дубненский тренер, чемпион России по футзалу этого года в составе «Динамо» Александр Саркисов.
Команда Дубны боролась за право стать первой в истории проекта «Выходи во двор», который удалось одержать верх над "Легендами". Но всё же в результате упорной борьбы именно звёзды российского футбола забили решающий победный гол. Напряжённая встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу команды Оленичева.