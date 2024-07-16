В Дубне прошел футбольный праздник

Субботним утром дубненцы не узнали стадион «Волна». Он превратился в футбольную арену. На поле - сотни юных футболистов.

Праздник спорта от губернаторского проекта «Выходи во двор» начался с разминки на аттракционах. Когда же к дубнецам присоединились легенды футбола, началась тренировка уровня чемпионов. У каждого ребенка была возможность сыграть в одной команде с именитыми спортсменами, которыми гордится вся страна.

И вот наступил главный момент — церемония открытия. Болельщики собрались у футбольного поля. К работе приступили комментаторы. Один из них — российский общественный деятель, а в прошлом — телеведущий и спортивный журналист Олег Жолобов. Компанию ему составил Виктор Гусев. За свою карьеру он вёл трансляции матчей сборной России на чемпионатах мира и Европы.