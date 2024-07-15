В Дубне продолжается модернизации теплосетей

Поднимают бетонные лотки. Это последний шаг перед тем, как начать демонтаж труб, которым уже больше 40 лет. Найдено решение, при которых работы ведут без внеплановых отключений горячей воды в домах на улице Энтузиастов. Новый трубопровод будет с системой оперативно-дистанционного контроля - трубы можно будет мониторить специальными приборами на утечку, не вскрывая сеть.
Также стартовала модернизация оборудования в котельной на Большой Волге. Кроме того, обсуждается замена еще более двух километров труб в 2025 году.
Но и это не все. Будет проложен кабель от центральной подстанции, которая находится на улице Энтузиастов, на котельную. Это даст возможность при любых аварийных ситуациях на внешних электрических сетях быстро запитаться от другого источника. Подобная ситуация случилась в Дубне осенью 2023 года. Тогда котельная осталась без электричества более чем на 20 часов.