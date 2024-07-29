В Дубне полицейские и общественники провели профилактические беседы с родителями

29.07.2024 | 19:22 468
Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Дубна и Начальник Отдела по делам и защите прав несовершеннолетних Анна Полькина совместно с председателем Общественного Совета Алексеем Чарыковым провели профилактические беседы с родителями в рамках акции «Безопасные окна», направленной на привлечение внимания взрослых к безопасности детей в летний период.

Жителям рассказали о том, что ежегодно с наступлением лета отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон.

Полицейские и общественники призвали родителей не оставлять детей без присмотра, в их присутствии не держать окна полностью открытыми, установить на них блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно, а также обратили внимание на то, что москитные сетки не защищают от падения.

В завершение мероприятия участникам акции вручили тематические буклеты и напомнили, что элементарные меры безопасности и бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье детей.

 
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