В Дубне полицейские и общественники провели профилактические беседы с родителями

29.07.2024 | 19:22 468
Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Дубна и Начальник Отдела по делам и защите прав несовершеннолетних Анна Полькина совместно с председателем Общественного Совета Алексеем Чарыковым провели профилактические беседы с родителями в рамках акции «Безопасные окна», направленной на привлечение внимания взрослых к безопасности детей в летний период.
Жителям рассказали о том, что ежегодно с наступлением лета отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон.
Полицейские и общественники призвали родителей не оставлять детей без присмотра, в их присутствии не держать окна полностью открытыми, установить на них блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно, а также обратили внимание на то, что москитные сетки не защищают от падения.
В завершение мероприятия участникам акции вручили тематические буклеты и напомнили, что элементарные меры безопасности и бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье детей.