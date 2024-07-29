В Дубне полицейские и общественники провели профилактические беседы с родителями

Жителям рассказали о том, что ежегодно с наступлением лета отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон.

Полицейские и общественники призвали родителей не оставлять детей без присмотра, в их присутствии не держать окна полностью открытыми, установить на них блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно, а также обратили внимание на то, что москитные сетки не защищают от падения.

В завершение мероприятия участникам акции вручили тематические буклеты и напомнили, что элементарные меры безопасности и бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье детей.