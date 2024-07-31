Триатлон «Николов Перевоз» в Дубне ждет участников

31.07.2024 | 08:51 521 Администрация Дубны
Любители активного отдыха вновь съедутся в наукоград, чтобы с удовольствием и пользой провести время – проплыв, пробежав и проехав на велосипеде. В Дубне готовятся к ежегодному триатлону «Николов Перевоз».

Участников ждет захватывающая трасса по тенистой набережной, мимо живописных городских пейзажей. Соревнования пройдут в теплый августовский день, и, по прогнозам, в них примут участие несколько сотен спортсменов из Московской, Тульской, Ивановской областей, а также Санкт-Петербурга, Ярославля и других регионов.

Организаторы отмечают, что триатлон «Николов Перевоз» выделяется своей демократичностью – он открыт для участников любого возраста и уровня подготовки. Свое участие уже подтвердили и 6 эстафетных команд паралимпийцев из клуба GromovaTeam.

 

Важно отметить, что данные соревнования являются уникальными, поскольку проходят полностью по городским улицам Дубны. Старт назначен на 31 августа, а регистрация открыта до 28 августа на сайте: https://russialoppet.ru/events/triathlon-nikolovperevoz-2024.html

 
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