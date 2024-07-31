Триатлон «Николов Перевоз» в Дубне ждет участников

Участников ждет захватывающая трасса по тенистой набережной, мимо живописных городских пейзажей. Соревнования пройдут в теплый августовский день, и, по прогнозам, в них примут участие несколько сотен спортсменов из Московской, Тульской, Ивановской областей, а также Санкт-Петербурга, Ярославля и других регионов.

Организаторы отмечают, что триатлон «Николов Перевоз» выделяется своей демократичностью – он открыт для участников любого возраста и уровня подготовки. Свое участие уже подтвердили и 6 эстафетных команд паралимпийцев из клуба GromovaTeam.