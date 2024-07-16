Следственный Комитет начал проверку после публикации в соцсетях о травмировании пассажирок в Кимрах

12 июля в 15:50 в районе дома № 1/10 по улице Урицкого в автобусе ЛИАЗ, осуществляющем регулярную внутригородскую пассажирскую перевозку, под управлением 67-летнего водителя, во время движения, при применении экстренного торможения, с целью избежать столкновения с транспортным средством, движущимся впереди, произошло падение двух пассажиров, находящихся в салоне автобуса. В результате ДТП травмы получили две женщины: 67 и 73 лет.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.