Шахматистка из Дубны Мария Малахова завоевала золото на этапе детского Кубка Казахстана

30.07.2024 | 19:13 541 СШ "Дубна"
Воспитанница спортивной школы «Дубна» Мария Малахова показала лучший результат среди девушек на этапе детского Кубка Казахстана по шахматам.

Поздравляем и желаем новых побед! И спасибо тренеру Виктору Березину!

Напомним, Мария Малахова - 2010 года рождения, в этом году уже завоевала бронзовую медаль командного чемпионата России среди девушек в Сочи. Мария входит в сборную Московской области. Приказом Минспорта Московской области 23-82РП от 13.06.2023 г. учащейся Марии Малаховой был присвоен первый спортивный разряд.

 
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