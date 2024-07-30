Шахматистка из Дубны Мария Малахова завоевала золото на этапе детского Кубка Казахстана

Напомним, Мария Малахова - 2010 года рождения, в этом году уже завоевала бронзовую медаль командного чемпионата России среди девушек в Сочи. Мария входит в сборную Московской области. Приказом Минспорта Московской области 23-82РП от 13.06.2023 г. учащейся Марии Малаховой был присвоен первый спортивный разряд.