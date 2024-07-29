Общественники в Дубне проверили работу Дежурной части ОМВД

Присутствующим продемонстрировали технические возможности камер городской системы видеонаблюдения, которая позволяет в кратчайшие сроки установить личность и задержать преступника. А также они проконтролировали реагирование дежурного на поступающие телефонные звонки и вежливое общение сотрудников подразделения с населением.

Общественники осуществили проверку стендов на наличие всей необходимой информации: графиков приема населения, порядка получения гражданами государственных услуг, предоставляемых ОМВД, материалов профилактической направленности, телефонов для связи с территориальными отделами полиции, образцов заявлений.

В завершение визита проверяющие положительно оценили уровень профессиональной подготовки сотрудников Дежурной части, ее хорошую техническую оснащенность и пожелали полицейским дальнейших успехов в службе.