Общественники в Дубне проверили работу Дежурной части ОМВД

29.07.2024 | 19:32 491
В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Дубна Алексей Чарыков совместно с членами Совета проверили организацию работы Дежурной части ОМВД.

Присутствующим продемонстрировали технические возможности камер городской системы видеонаблюдения, которая позволяет в кратчайшие сроки установить личность и задержать преступника. А также они проконтролировали реагирование дежурного на поступающие телефонные звонки и вежливое общение сотрудников подразделения с населением.

Общественники осуществили проверку стендов на наличие всей необходимой информации: графиков приема населения, порядка получения гражданами государственных услуг, предоставляемых ОМВД, материалов профилактической направленности, телефонов для связи с территориальными отделами полиции, образцов заявлений.

В завершение визита проверяющие положительно оценили уровень профессиональной подготовки сотрудников Дежурной части, ее хорошую техническую оснащенность и пожелали полицейским дальнейших успехов в службе.

 
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